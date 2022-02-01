«Бостон» разгромил «Майами», «Торонто» в гостях обыграл «Атланту»

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Майами» со счетом 122:92.

Защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 29 очков.

в составе гостей Макс Страс набрал 24 очка.

В другом матче «Торонто» в гостях обыграл «Атланту» со счетом 106:100. Самым результативным игроком у «Рэпторс» защитник Гэри Трент, набравший 31 очко. У «Атланты» Кевин Хьюртер набрал 26 очков.

«Нью-Йорк Никс» дома победил «Сакраменто» со счетом 116:96. Защитник хозяев Алек Беркс набрал 21 очко. Столько же у Тайриза Халибертона в составе «Кингз».

НБА

Регулярный сезон

«Бостон» — «Майами» — 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22)

1 февраля. Бостон. «TD Garden».

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30)

1 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Атланта» — «Торонто» — 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26)

1 февраля. Атланта. «State Farm Arena».