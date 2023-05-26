«Бостон» сократил отставание в финале Восточной конференции против «Майами»
«Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче финальной серии Восточной конференции — 110:97. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хит».
Атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.
Шестой матч в серии состоится 28 мая. Начало встречи — в 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Полуфинал
Пятый матч
«Бостон» — «Майами» — 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)
Б: Уайт (24), Смарт (23), Тейтум (21 + 11 передач), Браун (21).
М: Робинсон (18), Адебайо (16), Хайсмит (15), Батлер (14), Калеб Мартин (14).
Счет в серии: 2-3.
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