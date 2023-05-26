«Бостон» сократил отставание в финале Восточной конференции против «Майами»

«Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче финальной серии Восточной конференции — 110:97. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Хит».

Атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится 28 мая. Начало встречи — в 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Пятый матч

«Бостон» — «Майами» — 110:97 (35:20, 26:24, 29:28, 20:25)

Б: Уайт (24), Смарт (23), Тейтум (21 + 11 передач), Браун (21).

М: Робинсон (18), Адебайо (16), Хайсмит (15), Батлер (14), Калеб Мартин (14).

Счет в серии: 2-3.