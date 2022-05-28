«Майами» сравнял счет в серии с «Бостоном». Командам предстоит 7-й матч

«Майами» сравнял счет в серии с «Бостоном»

«Майами» выиграл у «Бостона» в шестом матче полуфинальной серии НБА — 111:103. Счет в серии стал равный — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хит» Джимми Батлер, набравший 47 очков.

Седьмой матч в серии состоится 30 мая. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

Ранее в финал пробился «Голден Стэйт», который в полуфинале обыграл «Даллас» — 4-1.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Шестой матч

«Бостон» — «Майами» — 103:111 (22:29, 24:19, 29:34, 28:29)

Б: Тейтум (30), Уайт (22), Браун (20), Смарт (14).

М: Батлер (47), Лаури (18 + 10 передач), Струс (13).

Счет в серии: 3-3.