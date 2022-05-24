«Бостон» обыграл «Майами» и сравнял счет в серии в финале Востока НБА
«Бостон» одержал победу над «Майами» в четвертом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счетом 102:82.
Лучшую результативность в игре показал форвард хозяев Джейсон Теутум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. У гостей лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо — 23 очка, 4 подбора и 6 передач.
Таким образом, «Бостон» сравнял счет в серии — 2-2.
Следующий матч пройдет на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами. Встреча состоится в 26 мая. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.
Баскетбол
НБА
Плей-офф
1/2 финала
«Бостон» — «Майами» — 102:82 (29:11, 28:22, 19:19, 26:30)
24 мая. Бостон. TD Garden.
2-2 в серии.