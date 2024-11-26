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Сегодня, 05:57

«Бостон» обыграл «Клипперс» и продлил серию побед до шести матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Клипперс» со счетом 126:94.

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Ивица Зубац, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов. У защитника «Селтикс» Пэйтона Причарда и форвард Джейсона Тейтума по 20 очков.

«Бостон» продлил победную серию до 6 матчей и с 15 победами занимает второе место в Восточной конференции. «Клипперс» с 11 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «ЛА Клипперс» — 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16)

«Детройт» — «Торонто» — 102:100 (29:22, 19:26, 24:32, 30:20)

«Атланта» — «Даллас» — 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33)

26 ноября

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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