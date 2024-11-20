«Бостон» нанес «Кливленду» первое поражение в сезоне

«Бостон» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:117. «Кавальерс» потерпели первое поражение в сезоне после серии из 15 побед.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 33 очка и 12 подборов. На счету атакующего защитника «Кавс» Донована Митчелла 35 очков.

«Кливленд» с результатом 15-1 идет на первой строчке в Восточной конференции. «Бостон» — второй (12-3).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Кливленд» — 120:117 (26:20, 39:28, 28:40, 27:29)

Б: Тейтум (33 + 12 подборов), Хорфорд (20), Уайт (19), Браун (17).

К: Митчелл (35), Э. Мобли (22 + 11 подборов), Портер (15).