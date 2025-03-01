«Бостон» потерпел поражение от «Кливленда», Тейтум оформил дабл-дабл

«Бостон» проиграл на своем паркете «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:123. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 46 очков и 16 подборов.

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Атланты» (135:119), «Портленд» победил «Бруклин» (121:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 119:135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)

А: Оконгву (23 + 13 подборов), Леверт (23), Янг (19 + 12 передач).

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (20), Дорт (20).

«Бостон» — «Кливленд» — 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)

Б: Тейтум (46 + 16 подборов), Браун (37), Уайт (16).

К: Митчелл (41), Гарлэнд (20), Э. Мобли (17 + 12 подборов), Хантер (12).

«Бруклин» — «Портленд» — 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)

Б: Хэйс (16), Томас (16), Клэкстон (16), К. Джонсон (14).

П: Шарп (25), Бэнтон (23), Камара (19), Саймонс (14 ).