«Бостон» разгромил «Кливленд», «Шарлотт» вырвал победу у «Атланты»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Кливленд» (141:103). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, на счету которого 33 очка.

Во второй встрече дня «Шарлотт» на выезде минимально обыграл «Орландо» (107:104).

После этих побед «Бостон» поднялся на третье место на «Востоке», «Шарлотт» стал 10-м.

Баскетбол. НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Кливленд» — 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)

«Орландо» — «Шарлотт» — 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)