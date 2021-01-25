«Бостон» разгромил «Кливленд», «Шарлотт» вырвал победу у «Атланты»
06:13
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Кливленд» (141:103). Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, на счету которого 33 очка.
Во второй встрече дня «Шарлотт» на выезде минимально обыграл «Орландо» (107:104).
После этих побед «Бостон» поднялся на третье место на «Востоке», «Шарлотт» стал 10-м.
Баскетбол. НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Кливленд» — 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)
«Орландо» — «Шарлотт» — 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)
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