«Бостон» обыграл «Клипперс»
«Бостон» победил «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 121:118.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден — у него 37 очков.
«Бостон» (7 побед, 7 поражений) занимает 11-е место в Восточной конференции. «Клипперс» (4-9) идут на 11-м месте Западной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Клипперс» — 121:118 (37:30, 26:19, 27:36, 31:33)
Б: Браун (33 очка + 12 подборов), Притчард (30), Уайт (22)
К: Харден (37), Коллинз (17), Зубац (16 + 12 подборов)
