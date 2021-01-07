«Бостон» и «Майами» выступили с заявлением о ситуации в Вашингтоне

Перед началом матча регулярного чемпионата НБА «Майами» — «Бостон» клубы выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Вашингтоне. Ранее сторонники действующего президента США Дональда Трампа захватили Капитолий. Сейчас там проходит заседание конгресса, где должны утвердить победу нового президента — Джо Байдена.

«2021-й год — это новый год, но некоторые вещи не изменились, — говорится в сообщении, текст которого опубликовал в Twitter The Athletic Шэмс Чараниа. — Сегодня мы играем с тяжелым сердцем после вчерашнего решения в Кеноше (суд оправдал полицейского, стрелявшего в афроамериканца Джейкоба Блейка — Прим. «СЭ») и зная, что к протестам в столице нашей страны относятся по-разному в зависимости от того, на чьей они стороне».

В заявлении говорится о том, насколько разное отношения было к протестам против расизма весной и сегодняшним действиям протестующих. Клубы подчеркнули, что участники протестов действовали незаконно. «Бостон» и «Майами» отмечают, что решили не отказываться от проведения матча, чтобы подарить радость болельщикам. При этом оба клуба заявили, что не стоит забывать о несправедливостях в обществе и выразили готовность бороться с неравенством в Америке.