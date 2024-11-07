«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Бостон»
«Бостон» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:118. «Уорриорз» одержали пятую победу подряд.
Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 32 очка, стал самым результативным игроком встречи. Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 27 очков.
В другом матче «Атланта» дома выиграла у «Нью-Йорка» — 121:116. «Никс» потерпели второе поражение подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 121:116 (26:22, 39:39, 24:28, 32:27)
А: Рисаше (33), Янг (23 + 10 передач), Джонсон (23 + 15 подборов), Капела (18).
Н: Таунс (34 + 16 подборов), Брансон (21), Макбрайд (16), Ануноби (15), Харт (14).
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 112:118 (24:19, 16:32, 41:31, 31:36)
Б: Тейтум (32), Уайт (26), Притчард (16), Кета (14).
Г: Карри (27), Уиггинс (16), Хилд (16).