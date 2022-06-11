«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»

«Голден Стэйт» переиграл «Бостон» в четвертом матче финальной серии НБА. Счет в серии стал равный — 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 43 очка и сделавший 10 подборов.

Пятый матч в серии состоится 14 июня на паркете «Чейз Центр». Начало встречи — 4.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 97:107 (28:27, 26:22, 24:30, 19:28)

Б: Тейтум (23 + 11 подборов), Браун (21), Смарт (18), Уайт (16).

Г: Карри (43 + 10 подборов), Томпсон (18), Уиггинс (17 + 16 подборов).

Счет в серии: 2-2.