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17 марта, 05:52

«Бостон» выиграл у «Финикса», «Нью-Орлеан» победил «Даллас»

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 120:112.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Бостона» Джейлен Браун — у него 41 очко.

«Бостон» (25-23) идет вторым в Восточной конференции. «Финикс» (39-29) располагается на седьмом месте в Западной конференции.

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан» на своем паркете победил «Даллас» — 129:111.

Американский форвард «Далласа» Наджи Маршалл набрал 32 очка.

«Даллас» (23-46) занимает 13-е место в Западной конференции, «Нью-Орлеан» (23-46) идет строчкой выше.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» — 120:112 (31:32, 34:29, 26:25, 29:26)

Б: Браун (41 очко), Тейтум (21), Уайт (21)
Ф: Букер (40), Грин (21), Хайсмит (16)

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 129:111 (32:26, 35:28, 36:32, 26:25)

Н: Уильямсон (27), Бей (23), Фиарс (17)
Д: Маршалл (32), Флэгг (21), Вашингтон (18)

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