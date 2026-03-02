«Бостон» выиграл у «Филадельфии»

«Бостон» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:98.

Самым результативным игроком стал защитник гостей Тайриз Макси — 33 очка. У хозяев по 27 очков набрали Джейлен Браун и Немиас Кета, который сделал также 17 подборов.

«Бостон» одержал 40 побед при 20 поражениях и занимает второе место в таблице Восточной конференции.

«Филадельфия» — на шестой строчке с результатом 33-27.

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«Бостон» — «Филадельфия» — 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)

2 марта. Бостон. TD Garden.

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