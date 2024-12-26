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«Бостон» потерпел поражение от «Филадельфии», Тейтум оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:114. «Селтикс» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси, который оформил дабл-дабл — 33 очка и 12 передач. У «Селтикс» дабл-дабл оформил форвард Джейсон Тейтум — 32 очка и 15 подборов.

«Бостон» с результатом 22-8 занимает 2-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 11-17.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 114:118 (25:30, 33:36, 24:16, 32:36)

Б: Тейтум (32 + 15 подборов), Браун (23), Уайт (21), Хорфорд (17).

Ф: Макси (33 + 12 передач), Эмбиид (27), Калеб Мартин (23).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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