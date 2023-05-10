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«Филадельфия» вышла вперед в серии с «Бостоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 мая. «Бостон» — «Филадельфия» — 103:115.
Фото USA Today Sports

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 115:103. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Сиксерс».

При этом форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится на паркете «Сиксерс» 12 мая. Начало — в 2.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Бостон» — «Филадельфия» — 103:115 (26:33, 23:25, 23:30, 31:27)

Б: Тейтум (36 + 10 подборов), Браун (24), Смарт (14).

Ф: Эмбиид (33), Макси (30), Харден (17 + 10 передач), Харрис (16 + 11 подборов).

Счет в серии: 2-3.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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