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Сегодня, 06:05

«Бостон» победил «Детройт», у «Пистонс» третье подряд поражение

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:120. Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 28 очков, у «Пистонс» разыгрывающий защитник Кейд Каннингем оформил дабл-дабл — 27 очков и 13 передач.

В других матчах «Бруклин» выиграл у «Индианы» (99:90), а «Филадельфия» на своем паркете проиграл «Орландо» (102:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 130:120 (39:24, 33:34, 31:30, 27:32)

Б: Браун (28), Порзингис (26), Хаузер (20), Притчард (19), Уайт (14 + 11 передач), Хорфорд (14).

Д: Каннингем (27 + 13 передач), Харрис (27), Бизли (23), Сассер (12).

«Бруклин» — «Индиана» — 99:90 (24:17, 27:18, 24:35, 24:20)

Б: К. Джонсон (26), Клэкстон (16), Милтон (15).

И: Халибертон (17), Сиакам (14), Макконнелл (14), Топпин (13), Ферфи (12).

«Филадельфия» — «Орландо» — 102:106 (22:34, 31:19, 24:24, 25:29)

Ф: Маккейн (24), Макси (16), Ябуселе (15), Убре (15).

О: Ф. Вагнер (35), Саггс (17), Айзек (14).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Орландо Мэджик
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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