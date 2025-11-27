«Бостон» переиграл «Детройт»

«Бостон» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 42 очка.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Детройт» лидирует в Восточной конференции — 15-3. «Бостон» идет на 8-й строчке — 10-8.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Бостон» — «Детройт» — 117:114 (24:30, 33:28, 29:25, 31:31)

Б: Браун (33 + 10 подборов), Уайт (27), Притчард (16), Шайерман (13).

Д: Каннингем (42), Харрис (12), Дюрен (12 + 15 подборов).