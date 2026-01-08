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8 января, 06:04

«Денвер» на выезде переиграл «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Бостон» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:114. Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Детройт» победил «Чикаго» (108:93), «Филадельфия» выиграла у «Вашингтона» (131:110), «Шарлотт» потерпел поражение от «Торонто» (96:97), «Атланта» переиграла «Нью-Орлеан» (117:100), «Нью-Йорк» одержал победу над «Клипперс» (123:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 108:93 (30:24, 22:26, 24:27, 32:16)

Д: Стюарт (31), Д. Робинсон (12), Томпсон (11), Грин (11), Холланд (11).

Ч: Досунму (24), Бузелис (20), Вучевич (20 + 16 подборов).

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 131:110 (37:30, 25:26, 30:24, 39:30)

Ф: Эмбиид (28), Джордж (23), Макси (22), Граймс (16), Эджкомб (13).

В: Джонсон (20), Кэррингтон (18), Кулибали (18), Сарр (15).

«Шарлотт» — «Торонто» — 96:97 (22:25, 28:20, 22:21, 24:31)

Ш: Секстон (22), Болл (15), Бриджес (12), Книппел (11).

Т: Барретт (28), Куикли (21), Барнс (17).

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 117:100 (37:26, 28:27, 24:13, 28:34)

А: Рисаше (25), Джонсон (19), Александер-Уокер (17).

Н: Уильямсон (22), Пул (21), Макгауэнс (20).

«Бостон» — «Денвер» — 110:114 (35:31, 23:27, 24:21, 28:35)

Б: Браун (33), Притчард (17), Уайт (17), Саймонс (15).

Д: Уотсон (30), Дж. Мюррэй (22 + 17 передач), Хардуэй (14).

«Нью-Йорк» — «ЛА Клипперс» — 123:111 (27:31, 24:25, 39:31, 33:24)

Н: Брансон (26), Ануноби (20), Таунс (20 + 11 подборов), Макбрайд (16), Бриджес (15).

К: Леонард (25), Харден (23), Зубац (22 + 11 подборов), Коллинз (18 + 10 подборов).

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БК Бостон Селтикс
БК Вашингтон Уизардс
БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Йорк Никс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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