«Бостон» победил «Денвер», Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла
«Бостон» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:103.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Джамал Мюррей, набравший 26 очков. Центровому «Наггетс» Николе Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла: у серба 20 очков, 14 подборов и 9 результативных передач.
«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА с 39 победами и 22 поражениями. «Бостон» идет вторым на «Востоке» с 43 победами и 18 поражениями.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Денвер» — 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)
Б: Браун (22), Хорфорд (19), Уайт (17)
Д: Мюррэй (26), Браун (24), Йокич (20 + 14 подборов + 9 передач)
2 марта. Бостон. «TD Garden».
Новости