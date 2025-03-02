Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

2 марта 2025, 23:45

«Бостон» победил «Денвер», Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла

«Бостон» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:103.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Джамал Мюррей, набравший 26 очков. Центровому «Наггетс» Николе Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла: у серба 20 очков, 14 подборов и 9 результативных передач.

«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА с 39 победами и 22 поражениями. «Бостон» идет вторым на «Востоке» с 43 победами и 18 поражениями.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)

Б: Браун (22), Хорфорд (19), Уайт (17)

Д: Мюррэй (26), Браун (24), Йокич (20 + 14 подборов + 9 передач)

2 марта. Бостон. «TD Garden».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Бостон Селтикс
БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
Читайте также
1000 гостей и перекрытые улицы в центре Нью-Йорка: Тейлор Свифт тайно вышла замуж за игрока НФЛ Трэвиса Келси
ФСБ раскрыла детали ликвидации соорганизатора Волынской резни Клячкивского
Путин поговорил по телефону с Трампом. Главное
Рыбакина и Свентек выбыли с Уимблдона
Дмитриев назвал чиновников ЕС тугодумами из-за непонимания миграционного кризиса
ЧМ-2026: Кабо-Верде едва не выбило Аргентину, болельщики в ярости от судей, Египет прошел Австралию, Колумбия ценой травмы Кордобы придушила Гану
Популярное видео
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт» и прервала 9-матчевую серию поражений

«Портленд» в овертайме уступил «Кливленду», Авдия оформил трипл-дабл

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости