«Бостон» победил «Денвер», Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла

«Бостон» дома обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:103.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Джамал Мюррей, набравший 26 очков. Центровому «Наггетс» Николе Йокичу не хватило одного паса до трипл-дабла: у серба 20 очков, 14 подборов и 9 результативных передач.

«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА с 39 победами и 22 поражениями. «Бостон» идет вторым на «Востоке» с 43 победами и 18 поражениями.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26)

Б: Браун (22), Хорфорд (19), Уайт (17)

Д: Мюррэй (26), Браун (24), Йокич (20 + 14 подборов + 9 передач)

2 марта. Бостон. «TD Garden».