«Бостон» прервал победную серию «Денвера»

«Бостон» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА (112:99). «Селтикс» прервали трехматчевую победную серию «Наггетс».

«Бостон» занимает 4-е место в Восточной конференции. «Денвер» идет на 7-й строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Денвер» — 112:99 (30:26, 29:28, 27:21, 26:24)

Б: Браун (27), Тейтум (21), Уокер (17).

Д: Йокич (43), Мюррей (25), Кампаццо (15).