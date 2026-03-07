«Бостон» переиграл «Даллас»

«Бостон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:100. Форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 24 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Майами» — 120:128.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)

Б: Браун (24), Уайт (20), Притчард (18), Кета (16 + 15 подборов), Тейтум (15 + 12 подборов).

Д: Томпсон (19), Флэгг (16), Маршалл (13), Кристи (12).

«Шарлотт» — «Майами» — 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)

Ш: Книппел (27), Миллер (22 + 13 подборов), Болл (21), Уайт (13).

М: Хирро (35), Адебайо (24 + 12 подборов), Хакес (19), Митчелл (13).