«Бостон» выиграл финальную серию НБА

«Бостон» выиграл у «Далласа» в пятом матче финальной серии НБА — 106:88. «Селтикс» выиграли серию (4-1) и стали чемпионами.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 11 передач. У «Маверикс» самым результативным стал Лука Дончич — 28 очков и 12 подборов.

«Бостон» в 18-й раз стал чемпионом НБА и является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала плей-офф лиги в 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 и 2008 годах.

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

«Бостон» — «Даллас» — 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

Б: Тейтум (31 + 11 передач), Браун (21), Холидэй (15 + 11 подборов), Уайт (14).

Д: Дончич (28 + 12 подборов), Ирвинг (15), Грин (14).

Счет в серии: 4-1.