Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:01

«Бостон» выиграл финальную серию НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Представление Джейсона Тейтума на «TD Garden».
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Далласа» в пятом матче финальной серии НБА — 106:88. «Селтикс» выиграли серию (4-1) и стали чемпионами.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 11 передач. У «Маверикс» самым результативным стал Лука Дончич — 28 очков и 12 подборов.

«Бостон» в 18-й раз стал чемпионом НБА и является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала плей-офф лиги в 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986 и 2008 годах.

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

«Бостон» — «Даллас» — 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

Б: Тейтум (31 + 11 передач), Браун (21), Холидэй (15 + 11 подборов), Уайт (14).

Д: Дончич (28 + 12 подборов), Ирвинг (15), Грин (14).

Счет в серии: 4-1.

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
5
13
Читайте также
В Испании задержали террористов, которые готовили атаку на «Реал»
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» — «Даллас»: смотреть трансляцию финала НБА

«Бостон» стал чемпионом НБА впервые с 2008 года

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости