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Сегодня, 06:23

«Бостон» дома переиграл «Чикаго»

Даниил Аршавский
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«Бостон» на своем паркете одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:100.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Лучший у «Буллз» — разыгрывающий защитник Коби Уайт, набравший 16 очков.

«Бостон» одержал 32-ю победу и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Чикаго» потерпел 27-е поражение и идет 10-м.

В другом матче «Бруклин» на выезде обыграл «Шарлотт» со счетом 104:83.

«Бруклин» одержал 12-ю победу и расположился на 13-й строчке Восточной конференции, «Шарлотт» потерпел 32-е поражение и идет 14-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)

Б: Порзингис (34 очка + 11 подборов), Браун (28), Уайт (22), Тейтум (16).

Ч: Уайт (16), Уильямс (16), Досунму (12), Бузелис (12).

30 января. Бостон. «TD Garden».

«Шарлотт» — «Бруклин» — 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)

Ш: Бриджес (23 очка + 13 подборов), Мичич (15), Диабате (13).

Б: Джонсон (18), Уилсон (15), Эвбуомван (14), Уильямс (13), Клэкстон (12).

30 января. Шарлотт. «Spectrum Center».

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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