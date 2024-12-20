Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:27

«Бостон» потерпел поражение от «Чикаго», Тейтум оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:117. Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

В другом матче «Бруклин» на выезде выиграл у «Торонто» — 101:94. Форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон набрал 33 очка и сделал 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Чикаго» — 108:117 (25:21, 32:33, 29:28, 22:35)

Б: Тейтум (31 + 10 подборов), Порзингис (20), Браун (19), Уайт (16).

Ч: Лавин (36), Досунму (17), Вучевич (16 + 14 подборов), Уильямс (14).

«Торонто» — «Бруклин» — 94:101 (24:24, 22:28, 30:18, 18:31)

Т: Агбаджи (20), Дик (19), Барнс (16).

Б: К. Джонсон (33 + 10 подборов), Симмонс (12), Милтон (12), Клауни (11).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
Читайте также
Журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Чемпион России — мимо тройки лидеров, а ученики Тутберидзе уступили дебютантам сезона
«Мне нравится увиденное в России». Интервью агента американского фигуриста Малинина
Биолог рассказала о пользе и вреде разрисованных новогодних имбирных пряников
Рогов сообщил о массовом дезертирстве направляемых в Курахово боевиков ВСУ
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» обыграл «Шарлотт», Болл оформил дабл-дабл

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости