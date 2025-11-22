«Бруклин» победил «Бостон», Дёмин набрал 12 очков

«Бостон» выиграл у «Бруклина» в матче Кубка НБА — 113:105.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 29 минут, набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 5 результативных передач.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Майкл Портер, набравший 33 очка.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Бруклин» с результатом 3-12 идет на 13-й строчке в Восточной конференции. «Бостон» занимает 10-е место — 8-8.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа В

«Бостон» — «Бруклин» — 105:113 (28:22, 25:40, 24:30, 28:21)

Бос: Браун (26), Саймонс (23), Кета (16 + 12 подборов), Притчард (13).

Бр: Портер (33), Клауни (19), Клэкстон (18 + 11 подборов + 11 передач), Дёмин (12).