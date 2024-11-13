Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:42

«Бостон» проиграл «Атланте» в Кубке НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Бостон» на своем паркете проиграл «Атланте» (116:117) в матче Кубка НБА, который является частью регулярного чемпионата. Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи. Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл.

В другом матче «Орландо» выиграл у «Шарлотт» — 114:89. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл, который набрал 35 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Орландо» — «Шарлотт» — 114:89 (31:29, 27:18, 31:19, 25:23)

О: Ф. Вагнер (32), М. Вагнер (18), Саггс (17).

Ш: Болл (35), Г. Уильямс (15), Диабате (12 + 14 подборов).

«Бостон» — «Атланта» — 116:117 (31:29, 34:25, 26:30, 25:33)

Б: Браун (37), Уайт (31), Тейтум (20).

А: Дэниэлс (28), Нэнс (19), Джонсон (18 + 13 подборов + 10 передач), Капела (18).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
Читайте также
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» Галактионова «трусливеньким»
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Популярное видео
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Казинс предложил ввести в НБА драки между игроками

«Милуоки» выиграл у «Торонто», Адетокунбо набрал 23 очка

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости