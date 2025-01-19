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Сегодня, 06:18

«Атланта» в гостях переиграла «Бостон»

Даниил Аршавский
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«Атланта» на выезде победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 28 очков. Лучший у «Селтикс» — форвард Джейлен Браун, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов.

«Атланта» одержала 22-ю победу и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Бостон» потерпел 13-е поражение и идет 2-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Атланта» — 1:1 (33:21, 15:31, 30:21, 26:31, 11:15)

Б: Браун (24 очка + 11 подборов), Тейтум (23), Уайт (21), Притчард (20), Корнет (17).

А: Янг (28), Дэниэлс (23), Оконгву (19 очков + 13 подборов), Хантер (16), Джонсон (14 очков + 13 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
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