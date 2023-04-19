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«Бостон» во второй раз обыграл «Атланту» в 1/8 финала НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 апреля. &amp;quot;Бостон&amp;quot; – &amp;quot;Атланта&amp;quot; - 119:106. Джейсон Тейтум.
Фото USA Today Sports

«Бостон» выиграл у «Атланты» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА — 119:106. Счет в серии стал — 2-0.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

Третья игра в серии состоится 22 апреля на паркете «Хокс». Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Второй матч

«Бостон» — «Атланта» — 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25)

Б: Тейтум (29 + 10 подборов), Уайт (26), Браун (18), Смарт (14).

А: Мюррэй (29), Янг (24), Хантер (18 + 12 подборов), Богданович (18).

Счет в серии: 2-0.

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
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