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Сегодня, 01:13

«Бостон» обыграл «Атланту» в первом матче плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА обыграл «Атланту» со счетом 112:99.

Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов. У его партнера по команде Джейсона Тейтума 25 очков и 11 подборов.

Счет в серии 1-0 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 19 апреля и начнется в 2:00 мск.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

«Бостон» — «Атланта» — 112:99 (29:19, 45:25, 20:31, 18:24)

Счет в серии: 1-0

15 апреля. Бостон. «TD Garden».

БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
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