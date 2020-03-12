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Болельщики выражали недовольство отменой матча «Оклахома» — «Юта»

09:12
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Болельщики, которые пришли на матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома» — «Юта», были недовольны новостью о переносе игры на неопределенное время. Когда команды покидали площадку, на трибунах был неодобрительный гул. Видео опубликовал Twitter ClutchPoints.

Позднее стало известно, что лига приняла решение не только отменить проведение этого матча, но и приостановить сезон. Стало известно, что у центрового «Юты» Руди Гобера диагностирован коронавирус. Позднее появилась новость, что болезнь обнаружили у защитника команды Эммануэля Мудиая.

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