Болельщики, которые пришли на матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома» — «Юта», были недовольны новостью о переносе игры на неопределенное время. Когда команды покидали площадку, на трибунах был неодобрительный гул. Видео опубликовал Twitter ClutchPoints.

BREAKING: After meeting with the Thunder and Jazz head coaches, NBA officials have instructed both teams to head back to the locker room. pic.twitter.com/6ngC0QBdEt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 12, 2020

Позднее стало известно, что лига приняла решение не только отменить проведение этого матча, но и приостановить сезон. Стало известно, что у центрового «Юты» Руди Гобера диагностирован коронавирус. Позднее появилась новость, что болезнь обнаружили у защитника команды Эммануэля Мудиая.