Болельщики "Торонто" радуются травме Дюранта. Видео

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил травму по ходу второй четверти пятого матча НБА против "Торонто". Он покинул площадку при помощи Стефена Карри.

После случившегося часть болельщиков "Торонто" на трибунах выражала радость по поводу травмы игрока соперников, что вызвало возмущение игроков "Голден Стэйт". Также по этому поводу высказались многие пользователи Твиттера, которые раскритиковали болельщиков за такое поведение.

Some awful Toronto fans started cheering when they realized Kevin Durant was hurt.



(Via @DefPenHoops)

pic.twitter.com/AIfhhaNyNh — Ballislife.com (@Ballislife) 11 июня 2019 г.

Дюрант получил травму в пятом матче второго раунда плей-офф против "Хьюстона" (4-2) и с тех пор не играл из-за повреждения икроножной мышцы. Сегодняшний матч с "Торонто" был для него первым после травмы.

До этого матча средние показатели 30-летнего баскетболиста в нынешнем сезоне составляли 26 очков, 5,9 передачи и 6,4 подбора в регулярном чемпионате и 34,2 очка, 5,2 подбора и 4,9 ассиста.

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