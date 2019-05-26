Болельщики "Торонто" празднуют выход в финал НБА. Видео

"Торонто"​​ обыграл "Милуоки" (100:94) в полуфинале плей-офф НБА и выиграл серию со счетом 4-2.

На улицах Торонто после завершения игры начались празднования. Болельщики отмечают выход команды в финал.

В финале "Торонто" будет противостоять "Голден Стэйт". Первая игра финальной серии состоится 31 мая.

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