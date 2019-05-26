Болельщики "Торонто" празднуют выход в финал НБА. Видео

"Торонто" обыграл "Милуоки" (100:94) в полуфинале плей-офф НБА и выиграл серию со счетом 4-2.
They’re chanting “O Canada” in the streets of Toronto! 🇨🇦🇨🇦🇨🇦#WeTheNorth pic.twitter.com/6ICkvbM6OE— TSN (@TSN_Sports) 26 мая 2019 г.
На улицах Торонто после завершения игры начались празднования. Болельщики отмечают выход команды в финал.
They're going wild in the streets of Toronto! 🇨🇦🇨🇦🇨🇦#WeTheNorth pic.twitter.com/6IOapqMVfh— TSN (@TSN_Sports) 26 мая 2019 г.
В финале "Торонто" будет противостоять "Голден Стэйт". Первая игра финальной серии состоится 31 мая.
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Jurassic Park reacts to the Raps advancing! pic.twitter.com/SciP4Z6b1Q— TSN (@TSN_Sports) 26 мая 2019 г.
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