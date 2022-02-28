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Болельщики «Лейкерс» освистали Леброна после потери мяча в матче с «Пеликанс»

Болельщики «Лейкерс» освистали Леброна Джеймса в матче НБА с «Пеликанс»
Карен Саркисян
Корреспондент

Болельщики «Лейкерс» остались недовольны игрой форварда Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата НБА с «Пеликанс» (95:123), сообщает NBA Central в Twitter.

В третьей четверти встречи болельщики на трибунах стадиона «Стэйплс центр» освистали 37-летнего форварда после потери мяча.

Отметим, что Леброн показал лучшую результативность в прошедшей игре, набрав 32 очка.

Источник: https://twitter.com/TheNBACentral/status/1498155759246401536
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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