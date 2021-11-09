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Болельщик бросил мяч в сторону Кембы Уокера во время матча «Сиксерс» — «Никс»

10:49

Болельщик «Сиксерс» бросил маленький мяч в сторону защитника «Никс» Кембы Уокера во время матча регулярного чемпионата НБА, сообщает Yardbarker.

Инцидент произошел во время владения «Нью-Йорка» при счете 100:91 под занавес четвертой четверти.

Арбитру пришлось на некоторое время остановить встречу.

Игра завершилась со счетом 103:96 в пользу «Никс».

Дополнительная информация:

https://www.yardbarker.com/nba/articles/watch_76ers_fan_throws_ball_at_knicks_point_guard_kemba_walker/s1_13132_36378203

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