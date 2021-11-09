Болельщик бросил мяч в сторону Кембы Уокера во время матча «Сиксерс» — «Никс»
Болельщик «Сиксерс» бросил маленький мяч в сторону защитника «Никс» Кембы Уокера во время матча регулярного чемпионата НБА, сообщает Yardbarker.
Инцидент произошел во время владения «Нью-Йорка» при счете 100:91 под занавес четвертой четверти.
Арбитру пришлось на некоторое время остановить встречу.
Игра завершилась со счетом 103:96 в пользу «Никс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.yardbarker.com/nba/articles/watch_76ers_fan_throws_ball_at_knicks_point_guard_kemba_walker/s1_13132_36378203
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