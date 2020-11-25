Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Богданович подписал контракт с «Атлантой»

08:38
Теги:

Атакующий защитник Богдан Богданович подписал контракт с «Атлантой», сообщает пресс-служба «Хоукс».

Условия соглашения не сообщаются. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 28-летний серб заключил соглашение на 4 года и заработает по контракту 72 миллиона долларов.

В сезоне-2019/20 Богданович выступал за «Сакраменто», набирая в среднем 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 ассиста за игру.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир