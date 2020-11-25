Атакующий защитник Богдан Богданович подписал контракт с «Атлантой», сообщает пресс-служба «Хоукс».

Условия соглашения не сообщаются. По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, 28-летний серб заключил соглашение на 4 года и заработает по контракту 72 миллиона долларов.

В сезоне-2019/20 Богданович выступал за «Сакраменто», набирая в среднем 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 ассиста за игру.