Богданович и Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА
00:45
Форвард «Юты» Боян Богданович и защитник «Вашингтона» Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный Twitter лиги 10 мая.
NBA Players of the Week for Week 20.— NBA (@NBA) May 10, 2021
West: @44Bojan (@utahjazz)
East: @russwest44 (@WashWizards) pic.twitter.com/TPIOMAW5pg
Богданович стал лучшим на Западе. Его команда выиграла все четыре матча на прошедшей неделе. Его средние показатели за игру — 29,3 очка 4,5 подбора и 1,5 передачи.
Уэстбрука признали лучшим в Восточной конференции. Его команда выиграла три матча при одном поражении. Средние показатели — 22,3 очка, 17,3 подбора и 18,3 ассиста.
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