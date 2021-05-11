Богданович и Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА

Форвард «Юты» Боян Богданович и защитник «Вашингтона» Рассел Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает официальный Twitter лиги 10 мая.

Богданович стал лучшим на Западе. Его команда выиграла все четыре матча на прошедшей неделе. Его средние показатели за игру — 29,3 очка 4,5 подбора и 1,5 передачи.

Уэстбрука признали лучшим в Восточной конференции. Его команда выиграла три матча при одном поражении. Средние показатели — 22,3 очка, 17,3 подбора и 18,3 ассиста.