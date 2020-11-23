Богдан Богданович принял предложение «Атланты»
08:38
Ограниченно свободный агент Богдан Богданович принял оффер-шит «Атланты». «Хокс» предложили 28-летнему сербскому защитнику четырехлетний контракт на 72 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Марк Стайн.
У «Сакраменто» есть 48 часов, чтобы повторить предложение «Атланты». повторят их предложение.
В минувшем сезоне сербский защитник набирал за «Кингз» 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
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