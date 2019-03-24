Бобан Марьянович забросил свой первый трехочковый за время выступлений в НБА

Центровой "Филадельфии" Бобан Марьянович забросил свой первый трехочковый бросок в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА против "Атланты" (127:129), сообщает NBA TV в своем Твиттере. 30-летний серб выступает в лиге Северной Америки с 2015 года.

До сегодняшней встречи с "Атлантой" 222-сантиметровый Марьянович имел три попытки реализовать бросок из-за дуги, но все оказались неудачными. Сербский баскетболист набрал в общей сложности 5 очков за 11 минут игры.

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