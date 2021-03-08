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Блэйк Гриффин официально стал игроком «Бруклина»

20:28
Блэйк Гриффин стал игроком «Бруклина». Фото Twitter
Блэйк Гриффин стал игроком «Бруклина». Фото Twitter
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«Бруклин» на официальном сайте объявил о подписании контракта со свободным агентом Блэйком Гриффином. Детали соглашения клубом не сообщаются.

По информации СМИ, шестикратный участник Матча всех звезд заработает 1,2 миллиона долларов, контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее 31-летний Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройтом». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» исключили его из ротации, изучая различные варианты его будущего.

В нынешнем сезоне Гриффин набирал за «Детройт» 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

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