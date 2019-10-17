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Бил подписал двухлетний контракт с «Вашингоном» на 72 миллиона долларов

18:04
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Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил подписал двухлетний контракт, за который заработает 72 миллиона долларов, сообщает в своем Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. На сезон-2022/23 будет действовать опция игрока. За четыре года он получит порядка 130 миллионов.

В прошлом сезоне в 82 матчах в среднем за игру Бил набирал 25,6 очка, совершал 5 подборов и делал 5,5 результативных передач.

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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