Бил подписал двухлетний контракт с «Вашингоном» на 72 миллиона долларов
18:04
Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил подписал двухлетний контракт, за который заработает 72 миллиона долларов, сообщает в своем Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. На сезон-2022/23 будет действовать опция игрока. За четыре года он получит порядка 130 миллионов.
В прошлом сезоне в 82 матчах в среднем за игру Бил набирал 25,6 очка, совершал 5 подборов и делал 5,5 результативных передач.
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