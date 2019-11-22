Беверли предупрежден за симуляцию. Видео

Разыгрывающий защитник «Клипперс» Патрик Беверли получил предупреждение за симуляцию, сообщает пресс-служба НБА. В матче против «Бостона», который состоялся 20 ноября, 31-летний американец сделал вид, что соперник ударил его по лицу рукой, когда прорывался к кольцу.

LAC's Patrick Beverley received a warning for violating league's anti-flopping rule Nov. 20 vs BOS. pic.twitter.com/CYopHectmB — NBA Official (@NBAOfficial) November 21, 2019

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