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Сегодня, 18:36

Бену Симмонсу летом может потребоваться операция

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс, скорее всего, не сыграет в нынешнем сезоне, сообщает New York Post.

Появление игрока на площадке в ближайшее время маловероятно. Команда надеется, что он сумеет избежать операции предстоящим летом и будет готов к началу следующего сезона.

«Нетс» приобрели Симмонса 10 февраля в результате обмена Джеймса Хардена в «Филадельфию». Австралийский разыгрывающий столкнулся с повреждением спины и набирает форму после длительного отсутствия. 25-летний игрок не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

БК Бруклин Нетс
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