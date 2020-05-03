Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Никс»

«Никс» рассмотрят кандидатуру Бекки Хэммон, если примут решение сменить главного тренера команды в следующем сезоне, утверждает The New York Post.

Майк Миллер исполняет обязанности главного тренера «Никс» после увольнения Дэвида Фицдэйла.

В 2014 году Бекки Хэммон стала первой женщиной-помощником главного тренера в истории НБА.

В качестве игрока Хэммон шесть раз участвовала в Матче звезд женской НБА. Кроме того, Бекки Хэммон выступала в России за ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и «Спартак» из Видного. В 2007 году она получила российское гражданство и завоевала в составе сборной России бронзовые медали Олимпийских игр 2008 года.