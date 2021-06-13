Бекки Хэммон может возглавить «Портленд» или «Орландо»
Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Портленда» и «Орландо», сообщает The Athletic.
По информации источника, 44-летняя специалистка уже прошла собеседование в «Орландо», также она входит в шорт-лист «Портленда».
Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года.
В феврале 2008 года Хэммон получила гражданство России, она выступала за российскую национальную команду по баскетболу, с которой становилась бронзовым призером Олимпийских игр и брала серебро чемпионата Европы. В России спортсменка выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спарту энд К».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/trail-blazers-coaching-candidates-include-becky-hammon-mike-dantoni-sources/B2R0IkuM9Hh9
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