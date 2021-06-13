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Бекки Хэммон может возглавить «Портленд» или «Орландо»

06:58

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио» Бекки Хэммон претендует на пост главного тренера «Портленда» и «Орландо», сообщает The Athletic.

По информации источника, 44-летняя специалистка уже прошла собеседование в «Орландо», также она входит в шорт-лист «Портленда».

Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года.

В феврале 2008 года Хэммон получила гражданство России, она выступала за российскую национальную команду по баскетболу, с которой становилась бронзовым призером Олимпийских игр и брала серебро чемпионата Европы. В России спортсменка выступала за ЦСКА, «Надежду» и «Спарту энд К».

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/news/trail-blazers-coaching-candidates-include-becky-hammon-mike-dantoni-sources/B2R0IkuM9Hh9

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