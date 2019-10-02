Батлер пришел на первую тренировку «Майами» в четвертом часу утра

Звездный новичок «Майами» Джимми Батлер пришел на первую тренировку команды в 3:30 утра, тогда как ее начало было запланировано на 10:00. В межсезонье он подписал четырехлетний контракт на 142 миллиона долларов.

30-летний баскетболист в прошедшем сезоне провел 55 матча за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НБА (16,7 очка, 4,9 подбора и 3,5 передачи) и 12 матчей в плей-офф (19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи).

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков