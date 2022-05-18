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Сегодня, 07:27

Батлер, набравший 41 очко в матче с «Бостоном», повторил рекорд Майкла Джордана

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» выиграл у «Бостона» в первом матче полуфинальной серии НБА — 118:107. Атакующий защитник «Хит» Джимми Батлер набрал 41 очко, сделал 9 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

Как сообщает ESPN, 32-летний американец стал восьмым игроком в истории НБА, который в плей-офф набрал 40+5+5+4 в одном матче. Ранее это делали Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Пол Пирс, Аллен Айверсон, Майкл Джордан, Патрик Юинг и Лэрри Берд.

Второй матч в серии состоится 20 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

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