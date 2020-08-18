Баскетбольный комментатор отстранен за твит с расистским словом

Штатный комментатор «Шарлотт» Джон Фоке отстранен от работы на неопределенный срок за сообщение в Twitter, содержавшее слово «ниггер». В твите он писал об игре «Денвер» — «Юта», по словам самого комментатора, он опечатался. Возможно, он хотел использовать слово «Наггетс».

Фоке извинился за свое сообщение, в клубе пообещали разобраться в инциденте, а на время разбирательства он отстранен от работы.