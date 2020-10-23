Баскетболисты «Торонто» не хотят играть в Луисвилле

«Торонто» рассматривал вариант с проведением домашних матчей сезона-2020/21 в Луисвилле, штат Кентукки, из-за ограничений по коронавирусу. Но данный вариант категорически не понравился игрокам, сообщает Sportsnet.

Баскетболисты выразили свое нежелание играть в крупнейшем городе Кентукки из-за смерти Бреонны Тейлор, которая была застрелена полицейскими Луисвилля в марте в своей квартире.

Игроки и сотрудники «Торонто» после рестарта сезона неоднократно высказывались на тему расовой несправедливости, затрагивая в числе прочего трагический инцидент с Тейлор.