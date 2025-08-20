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20 августа 2025, 14:25

Баскетболист Уолл завершил карьеру

Павел Лопатко

Бывший разыгрывающий защитник «Вашингтона», «Хьюстона» и «Клипперс» Джон Уолл принял решение о завершении баскетбольной карьеры.

«Сегодня я ухожу с площадки, но не с игры. Баскетбол всегда будет в моей жизни, и перед мной открываются новые возможности. Я чувствую, что сейчас самое время уверенно вступить в следующую главу моей жизни», — написал 34-летний американец в соцсети.

Уолл играл в НБА с 2010 по 2023 год. В сезоне-2022/23 в 34 матчах он набирал в среднем 11,4 очка, выполняя 2,7 подбора и 5,2 передачи в среднем за игру.

Защитник пять раз подряд участвовал в матче всех звезд НБА (2014-2018).

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БК Лос-Анджелес Клипперс
Джон Уолл
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